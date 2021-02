Testcentrum in GC De Kroon

Het snel testcentrum van de 1ste lijnzone Noord Limburg is klaar en goedgekeurd. Het testcentrum is ondergebracht in GC De Kroon in Kaulille en zal enkel scholieren testen.

De organisatie is in handen van CLB, het Rode Kruis Bocholt en de organisatie gebeurt in samenwerking met de gemeente Bocholt. De coronacijfers voor Bocholt blijven ondertussen lichtjes stijgen. Ook in de buurgemeenten stijgen de cijfers opnieuw. Op 20 februari werd in Bocholt slechts 1 positieve coronabesmetting vastgesteld. Op 21 februari telde men 8 positieve testen. De afgelopen zeven dagen komt men op een totaal van 25 besmettingen.