Prinses Latifa al-Maktoum, de dochter van de emir van Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd om een nieuw onderzoek op te starten naar de ontvoering van haar oudere zus prinses Shamsa. Dat meldt BBC, die inzage heeft gehad in een brief aan de politie in Cambridgeshire.