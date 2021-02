Nieuw masterplan voor Opglabbeekse sportzone

De inplanting van de nieuwe sporthal in de recrea- en sportzone is gekend. Nu start het gemeentebestuur een participatietraject met alle partners en sportverenigingen. “De eerste digitale infovergadering met voetbalclub Kabouters en tennisclub TCO TC Iris is vandaag gepland”, zegt burgemeester Lode Ceyssens. De komende weken volgen er infomomenten met de buurtbewoners, de andere clubs en verenigingen.

De gemeente investeert 10.6 miljoen euro in een nieuwe sporthal in Opglabbeek. Het nieuwe sportcomplex krijgt een centralere plaats op de huidige sportzone. Zodra het masterplan ‘Sportzone Opglabbeek’, is goedgekeurd door de gemeenteraad, volgt de aanbesteding en aanstelling van een ontwerpbureau. “Het sportcomplex ontwerpen en ontwikkelen gebeurt via een Design & Build-formule”, licht schepen van sport, Ilse Wevers toe. De komende weken zijn er nog verschillende digitale infovergaderingen en overlegmomenten gepland. Elke sportvereniging die in de toekomst zal gebruikmaken van de infrastructuur in de sportzone, samen met omwonenden en andere geïnteresseerden, krijgt tijdens deze digitale infovergaderingen de mogelijkheid om vragen, bedenkingen en opmerkingen over te maken.

RDr