Nabij het Australische plaatsje Lancefield, in het zuiden van het land, is deze maand een verwilderd schaap aangetroffen met een enorme vacht. Het dier kreeg in een opvangcentrum een grondige scheerbeurt en loopt voortaan met 35 kilogram minder wol rond.