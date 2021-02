In 2022 worden gemeentehuizen verbouwd

In 2022 starten er verbouwingswerken in de gemeentehuizen van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. De gemeenteraad heeft hiervoor zopas een architect aangesteld. Op beide locaties komen er virtuele politieloketten.

De grootste verbouwingswerken gebeuren in het Opglabbeekse gemeentehuis. De benedenverdieping moet aangepast worden, zo komen er spreek- en ontvangstlokalen en wordt het onthaal beter zichtbaar. De bovenverdieping van het gemeentehuis is aan een opfrisbeurt toe. Een aantal technische installaties, brand- en inbraakdetectie en airconditioning, wordt vernieuwd. “Het oude OCMW-gebouw in de Rozenstraat wordt niet meer gebruikt en verkocht”, zegt schepen Plessers. “In het gemeentehuis in Meeuwen komt er een politieloket aan de Dorpsstraat en voorzien we een nieuwe rechtstreekse ingang naar de bibliotheek”, weet burgemeester Ceyssens.

De kosten van de architect worden geraamd op 78.650 euro. “De verbouwingswerken worden geraamd op 906.000 euro. 60.000 euro gaat naar duurzaamheid, zoals zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Meeuwen”, zegt Ceyssens.

RDr