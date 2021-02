Ook interieurs à la Bridgerton steeds populairder

Na de korsetten en tiara’s volgen nu de antieke spiegels en imposante kroonluchters. ‘Bridgerton’ laat na zijn stempel op de modewereld nu ook een grote invloed na op het interieur. Met slechts her en daar enkele strategisch geplaatste meubelstukken of accessoires kan je deze stijl gemakkelijk in je woning presenteren. Denk aan gouden spiegels, fotokaders, kroonluchters of kandelaars, fauteuils en stoelen met gekrulde, versierde poten, zware gordijnen in weelderige stoffen, rijkelijke damastpatronen op textiel ...

Shopping? Gouden tafellamp - 159 euro - Bloomingville via westwing.nl, gouden kandelaar - 219 euro - Pols Potten, pastelkleurige sofa - 899 euro - Maisons du Monde, gouden kroonluchter - 199 euro - Westwing, behangpapier met damastprint - prijs niet gekend - Farrow & Ball, gouden spiegel - 249 euro - Maisons du Monde, groen tapijt - 99,99 euro - Ikea, gouden bijzettafeltje - 79,99 euro - Maisons du Monde, beddengoed met damastprint, 119,99 euro - Zara Home, beigekleurige stoel - 350 euro - Maisons du Monde