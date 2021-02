Na toeloop van studenten: Gent voert luidspreker- en glasverbod in

“Wat we gisteren gezien hebben, was niet oké.” Burgemeester De Clercq kondigt donderdag na overleg met de veiligheidsdiensten strenge nieuwe regels aan. Die gaan meteen in, zodra de besluiten ondertekend zijn.

Gent voert een glasverbod in op het Sint-Pietersplein, de Gras- en Korenlei en Coupure Links en Rechts. Dat geldt 24 uur op 24 uur. Het gaat om alle glazen recipiënten, dus ook niet-alcoholische. Wie boodschappen draagt met glazen flessen erin, mag dat uiteraard nog.

Daarnaast worden elektronische luidsprekers ook verboden op het openbaar domein, in alle parken en op alle pleinen dus. Ook dat verbod geldt 24 uur op 24. Jongeren speelden woensdag her en der luide muziek, wat aanleiding gaf tot het uitbreken van feestjes.

De Gentse politie moest woensdagavond het Sint-Pietersplein afsluiten, nadat er zo’n duizend jongeren waren samen getroept. Er braken feestjes uit en er moesten uiteindelijk vijf mensen aangehouden worden. Op verschillende plekken bleef donderdagochtend een heleboel afval achter.

© David Van Hecke

“Er zijn veel studenten die zich correct aan de regels houden”, zegt burgemeester De Clercq. “Dat kan als ze met vier samenkomen en voldoende afstand houden. Maar we hebben gezien dat er grotere groepen samenkwamen woensdag. Dat willen we vermijden dat zich dat herhaalt.”

De Gentse politie zal donderdagavond met veel volk de baan op zijn. “Indien nodig zullen zij sites afsluiten”, klinkt het bij De Clercq. “In de eerste plaats zal er gesensibiliseerd worden, maar daarna kan er gesanctioneerd worden. Kom gerust buiten, maar als het te druk wordt, zoek dan een andere plek op. Er zijn genoeg mooie plekken in Gent.”

Ondertussen zijn de coronacijfers in Gent al een week aan hun steilste klim bezig in enige tijd: op een week tijd is het aantal vastgestelde besmettingen bijna verdubbeld. “Zorgwekkend”, klinkt het bij de hulpverleners. Nog zorgwekkender is dat er geen duidelijke verklaring is.