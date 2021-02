Waarom het testament van prins Bernhard de ultieme vernedering is voor zijn familie

Wijlen prins Bernhard had in zijn laatste levensjaren een aparte hobby. Tot zes dagen voor zijn dood prutste hij aan zijn laatste wilsbeschikking. Wie wat moest krijgen, nam hij zeer ter harte, zo blijkt uit de publicatie van het geheime document in het weekblad Privé. De verdeling van zijn persoonlijke bezittingen illustreert duidelijk wie de prins genegen was of van wie hij een afkeer had. En voor enkele familieleden betekent het testament de ultieme vernedering.