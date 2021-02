Moeder gooit kinderen in armen van omstanders om ze uit brandend appartement te redden

Een vrouw zag geen andere uitweg meer dan het raam om uit een brandend appartement in Istanboel te ontsnappen. — © Reuters

Een vrouw zag geen andere uitweg meer dan het raam om uit een brandend appartement in Istanboel te ontsnappen. Alle uitwegen waren geblokkeerd door de vlammen, dus gooide ze haar vier kinderen omlaag op straat waar omstanders zich hadden verzameld. De kinderen landden veilig en wel in dekens die werden opengehouden, maar ze werden samen met hun moeder uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar is wellicht te wijten aan een probleem met de elektrische leidingen van het pand.