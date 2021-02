Wout van Aert zal gans voorjaar niet kunnen rekenen op gevallen Mike Teunissen: “Het ziet er niet denderend uit”

Voor wielrenner Mike Teunissen komen klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te vroeg. De renner van Jumbo-Visma heeft bij een val tijdens een training twee weken geleden een spierscheur in het bovenbeen opgelopen. Het herstel vergt weken, vertelde de Nederlander in de podcast In het Wiel.

“Het ziet er niet denderend uit. Ik ben geopereerd en moet nu herstellen. Ik draag de komende drie weken een brace omdat ik de knie maar 30 procent mag buigen”, aldus Teunissen, die een groot deel van het afgelopen jaar ook al miste door een blessure.

Teunissen ging onderuit tijdens een training op Tenerife. “Het leek mee te vallen, maar toen ik opstond wilde het been niet meer.” De Nederlandse renner werd vorig jaar nog zesde in de Omloop Het Nieuwsblad, de koers waarmee zaterdag het West-Europese wielerseizoen begint. Daarna legde corona de sport stil, in het najaar miste Teunissen vanwege een knieblessure het grootste deel van het uitgestelde wielerjaar.

© BELGA

“Eerst moet die brace eraf, daarna zal ik de belasting moeten opbouwen voordat je aan fatsoenlijk trainen kunt gaan denken. Dan zijn we acht tot tien weken verder”, klinkt het weinig optimistisch. De kans dat hij in een van de voorjaarsklassiekers in actie komt noemt hij “praktisch nul”. De Ronde van Vlaanderen is op 4 april.