Documentaire over Victoria’s Secret op komst

Er is een documentaire in de maak over Victoria’s Secret. Dat meldt modeblad Vogue. De Amerikaanse filmmaker Matt Tyrnauer is druk in de weer met een driedelige documentairereeks over de opkomst en de val van het veelbesproken lingeriemerk.

Filmmaker Matt Tyrnauer, die ook over Valentino al een documentaire maakte die in de filmprijzen viel, is momenteel druk in de weer met een driedelige documentaire over Victoria’s Secret. In deze reeks gaat de filmmaker achter de schermen van het lingeriemerk op zoek naar informatie over het reilen en zeilen van de veelbesproken werking van het bedrijf. In de reeks zal de opkomst en de val ervan uitgebreid aan bod komen.

Zo moest Les Wexner (82), CEO van Victoria’s Secret, in 2020 nog opstappen omdat hij net iets te vaak in opspraak was gekomen. In 2019 stopte het bedrijf ook al met de befaamde modeshow, nadat de kijkcijfers ervan kelderden. Het merk kreeg al een tijd kritiek omdat het vrouwen seksualiseerde en niet paste in de huidige maatschappij waarin body positivity en inclusiviteit centraal staan.