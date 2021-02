Martha Stewart (79) maakt indruk met fotoshoot in modeblad

In het maartnummer van modeblad Harper’s Bazaar laat de passage van Martha Stewart een grote indruk na. De zakenvrouw en televisiepersoonlijkheid, die bijna tachtig is, poseert in het blad als een volleerd model in onder meer een zwarte mini-jurk van Balmain en een kleurrijke jurk van Gucci. “Op het openingsbeeld poseer ik met een foto van mezelf in een modeblad uit de jaren zestig. Vandaag, zestig jaar later, zie ik er niet slecht uit. Ik kan nog steeds een jurk van Gucci dragen”, vertelt ze daarover in het modeblad.

Volgens het modeblad is Martha Stewart de “eerste, originele influencer”. In het bijhorende interview praat de televisiepersoonlijkheid over haar lange carrière, de sleutel tot haar succes en haar kortstondige verblijf in de gevangenis is 2004 wegens fraude. “Het enige waar ik met spijt in het hart op terugkijk, is dat ik niet op het voorstel om gastvrouw voor het televisieprogramma Saturday Night Live te worden, kon ingaan. Mijn reclasseringsambtenaar wilde dit niet. Dat maakte me echt kwaad. Dat had ik graag nog op mijn cv geplaatst.”