Wat als je nooit seks wil? Kat Kerkhofs gaat op zoek naar unieke liefdesverhalen

Sinds programma’s als De slimste mens ter wereld, Duivelse vrouwen en Tipsy staat Kat Kerkhofs bekend als méér dan ‘de vrouw van’. Vanaf 10 maart gaat ze in Kat zonder grenzen elke woensdag op zoek naar bijzondere liefdessituaties en gaat ze in gesprek met de mensen achter de verhalen. In haar nieuwe programma zit Kerkhofs helemaal in haar comfortzone: ze mag nieuwsgierig zijn, met mensen praten en vooral naar hen luisteren. Ze zoekt antwoorden op moeilijke vragen als “Hoe ga je om met overspel, liefde met een groot leeftijdsverschil en liefde zonder seks?” en “Welke vormen neemt liefde aan in moeilijke tijden?”.

Gelukkig hoeft ze die antwoorden niet alleen te zoeken. Iedere aflevering nodigt Kerkhofs een paar bekende vrienden uit om openhartig over het thema van de week te praten. Ze hebben opmerkelijke gesprekken over uiteenlopende onderwerpen rond ‘seks’ en ‘relaties’. Verder krijgt ze in haar ontdekkingstocht naar verschillende vormen van liefde de hulp van experts en ervaringsdeskundigen.

Leven zonder seks

In de eerste aflevering ontmoet Kerkhofs enkele mensen die ervoor kiezen om zonder seks door het leven te gaan. Cheyenne is aseksueel, wat wil zeggen dat haar lichaam geen behoefte heeft aan seks en ze geen seksuele aantrekking ervaart. Matthias vindt het een voordeel dat hij in zijn jeugd nooit seks heeft gehad, want nu deelt hij zijn celibatair leven met God. Voor Ellen is seks zo pijnlijk dat ze het liever overslaat.

In de eerste aflevering zitten Axel Daeseleire, Kim Van Oncen, Jani Kazaltzis en Barbara Sarafian samen met Kerkhofs aan de tafel. Ze hebben een openhartig gesprek over een (liefdes)leven zonder seks.

Kat zonder grenzen is vanaf 10 maart elke woensdag te zien, om 21u30 op Play4.