Youri Tielemans voelt zich in zijn sas bij Leicester, dat grote ambities heeft: “Tot het einde meegaan in elke competitie”

Na een 0-0 in de heenwedstrijd in Praag staat er voor Leicester City donderdag (om 21u00) nog heel wat op het spel in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Youri Tielemans, al het hele seizoen een sterkhouder op het middenveld van de Foxes, was een dag voor de partij tegen Slavia echter vol vertrouwen. “We hebben op verplaatsing geen tegendoelpunt geslikt. Ik denk dat het resultaat in Praag dus ‘okay’ was”, liet de Rode Duivel woensdag optekenen.

“Na de wedstrijd vorige week wisten we dat het nog beter had gekund als we gescoord hadden”, zei Tielemans op de persbabbel. “Maar wanneer je op verplaatsing naar huis gaat met een clean sheet, is dat wel goed. We zitten in een goede positie. We hebben alles in handen voor de partij van morgen. We moeten winnen en hopelijk doen we dat.”

De middenvelder van de Rode Duivels verwachtte een harde wedstrijd. “We kunnen een goed resultaat halen als we op ons best spelen”, aldus onze landgenoot. “We hebben in Praag gezien dat Slavia goed kan voetballen, maar fysiek zijn ze ook zeer sterk. Het wordt een goede test voor ons.”

© Pool via REUTERS

Verschillende fronten

“We willen in elke competitie waaraan we zijn gestart tot het einde meegaan”, ging Tielemans verder. “Dat is het belangrijkste doel. Maar er zijn veel goede teams in de Europa League. Het wordt heel lastig tot het einde mee te gaan. Eerst komt de wedstrijd van morgen. Die willen we winnen en dan zien we wel hoe het verder loopt.”

“Persoonlijk ben ik onder coach Brendan Rodgers de voorbije jaren vooruitgegaan, zowel als speler als als man. Ik ben fysiek sterker geworden en kan sneller spelen. Hij probeert altijd het beste uit me te halen.”

De 23-jarige Tielemans zit dit seizoen, in alle competities samengeteld, al aan 34 duels, op een totaal van 36 voor Leicester. Daarin scoorde hij zes keer en gaf vier assists. In de Britse pers is er dan ook sprake van een nieuw contract voor de gewezen Anderlecht-speler. Tielemans heeft nog een overeenkomst tot 2023, maar er zouden gesprekken lopen over een verbeterd contract met een weeksalaris van zo’n 115.000 euro.