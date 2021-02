Hij mocht niet naar de nachtwinkel: hoe banale ruzie de stoppen deed doorslaan bij agent en drie levens eiste

Politie-inspecteur Werner M. (49) uit Balen heeft gisterenochtend met zijn dienstwapen een familiedrama aangericht. De man schoot eerst zijn vrouw Cennet (41) en haar dochter Jasmien (13) neer, en beroofde nadien ook zichzelf van het leven. Cennet was op slag dood, Jasmien overleed in het ziekenhuis. Wat de man bezield heeft is niet helemaal duidelijk maar enkele uren voor de feiten was er thuis nog een hoogoplopende ruzie geweest tussen Werner en zijn vrouw.