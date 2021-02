IOC begint exclusieve onderhandelingen met Brisbane voor organisatie Spelen van 2032

Brisbane is de voorkeurskandidaat van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Dat verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag tijdens een videoconferentie met de pers na een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité in Lausanne.

Het dossier van Brisbane werd al goedgekeurd door de bevoegde toewijzingscommissie van het IOC. Exclusieve onderhandelingen met de Australische stad, het lokale organisatiecomité, het Australisch Olympisch Comité (NOC) en de regio Queensland kunnen nu beginnen, “een gerichte dialoog”, zoals het IOC het zelf noemt. Indien de gesprekken met Brisbane op niets uitlopen, valt de Australische stad terug in de grote groep met kandidaat-gaststeden, waaronder ook Duitse metropoolregio Rijn-Ruhr.

De laatste keer dat Australië de Zomerspelen organiseerde was in 2000. Sydney was toen de gaststad. De door de coronapandemie uitgestelde Spelen van Tokio zijn voorzien voor deze zomer. Parijs organiseert de Spelen van 2024, terwijl Los Angeles al weet dat het de Spelen van 2028 mag houden.

Het IOC heeft het systeem van voorkeurskandidaten ingevoerd om te voorkomen dat steden die een bid uitbrengen grote hoeveelheden geld uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden.