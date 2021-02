Lichte beterschap bij Dylan Borlée op World Indoor Tour in Madrid, Mondo Duplantis maakt indruk in Belgrado

Dylan Borlée is woensdag op de 400 meter bij de World Indoor Tour atletiekmeeting in Madrid zesde geworden in 47.08, een beste seizoenstijd. In Belgrado lukte de Zweed Mondo Duplantis met 6m10 een beste wereldjaarprestatie in het polsstokspringen.

Woensdagochtend werd Borlée nog gedelibereerd voor het EK indoor in Torun, ‘s avonds stelde hij zijn beste seizoenstijd bij van 47.38 naar 47.08, nog steeds een bescheiden chrono als je weet dat zijn persoonlijk record 46.25 bedraagt.

Ook drie andere Belgen kwamen in actie in Madrid. Eline Berings, eveneens gedelibereerd voor het EK, finishte als vierde op de 60 meter horden in 8.16. Haar beste seizoenstijd staat op 8.12. Bij de mannen werd Michael Obasuyi over dezelfde afstand vijfde in 7.69, twee honderdsten boven zijn twee weken oude persoonlijk record. Op de 1.500 meter was Lindsey De Grande, ook al gedelibereerd voor het EK, vijfde in 4:19.27. Ze bleef vier seconden boven haar beste seizoenstijd.

In de Servische hoofdstad Belgrado wipte Mondo Duplantis over 6m10 met de polsstok, de volle zeven centimeter beter dan zijn eigen beste wereldjaarprestatie. Zijn één jaar oude wereldrecord, dat op 6m18 staat, komt opnieuw in zicht.