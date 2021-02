De burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (sp.a) heeft beslist om het stadspark tijdelijk af te sluiten omdat er te veel mensen samenkwamen. Dat schrijft de burgemeester op Twitter. Ook op het Sint-Pietersplein in Gent, Het Ter Kamerenbos in Brussel en op de Scheldebocht in Antwerpen was het druk.