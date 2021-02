Eli Iserbyt dan toch geopereerd aan elleboog na val in december: vier weken rust

Veldrijder Eli Iserbyt werd woensdag in AZ Monica in Antwerpen geopereerd aan de rechterelleboog. De 23-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal blesseerde die op 26 december tijdens de cross in Heusden-Zolder. Nu het crosseizoen voorbij is (hij won zaterdag nog de cross in Sint-Niklaas), ging de Europese kampioen onder het mes. De gewrichtsband werd opnieuw gehecht. Iserbyt moet nu drie tot vier weken rusten.