Lionel Messi leidt Barcelona voorbij Elche met twee goals en is opnieuw topschutter in La Liga

FC Barcelona heeft woensdag in een inhaalduel in La Liga met 3-0 de maat genomen van Elche. Lionel Messi was eens te meer de uitblinker bij de thuisploeg met twee goals.

Het was voor de Catalanen wel wachten tot na rust vooraleer ze een gaatje vonden in de Zuid-Spaanse defensie. Messi (48’) werkte al vallend de 1-0 tegen de netten. De Argentijn zorgde na 69 minuten ook voor de 2-0, na een knappe rush van De Jong. Messi is topscorer van La Liga met achttien goals. Zijn vroegere ploeggenoot Luis Suárez (Atlético Madrid) volgt met zestien doelpunten. Alba (73’) legde uiteindelijk de eindstand vast op 3-0. Messi was ditmaal goed voor de pre-assist.

In de tussenstand in La Liga blijft Barcelona (50 punten) derde, op vijf punten van koploper Atlético Madrid dat nog een wedstrijd minder speelde. Elche staat negentiende en voorlaatste, een degradatieplaats.

