Dinsdag stelde de politie inbraken vast in drie naast elkaar gelegen huizen in de Bessemerstraat in Lanaken. De inbraken moeten hebben plaatsgevonden tussen 11 uur en 16 uur. In een woning was de buit nog niet gekend. In een tweede huis werd geld gestolen en in de laatste woning geld en documenten. De daders stichtten overal wanorde. ppn