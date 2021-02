Tottenham (met Toby Alderweireld) als eerste team geplaatst voor volgende ronde Europa League

Tottenham Hotspur heeft zich woensdag als eerste team geplaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. De Spurs, in de Premier League op de dool met vijf nederlagen in hun laatste zes competitieduels, versloegen in hun terugwedstrijd van de 1/16de finales in eigen huis het Oostenrijkse Wolfsberger met 4-0. De heenwedstrijd was vorige week donderdag in Oostenrijk al op 1-4 geëindigd. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg en pakte in het slot nog een gele kaart.