Wie last heeft van hooikoorts, heeft het vast al gemerkt. De pollen van de els en hazelaar zorgen ervoor dat het pollenseizoen nu officieel start. Later dan vorig jaar, toen viel het in januari, maar de pollenconcentratie in de lucht is wel meteen extreem hoog. En dat kan voor verwarring zorgen bij mensen die last hebben van hooikoorts. Want de klachten van hooikoortspatiënten lijken sterk op coronasymptomen.