Gratis mondmaskers van overheid zijn mogelijk schadelijk: “Lijkt niet onschuldig”

Uit een uitgelekt rapport van Sciensano blijkt dat de mondmaskers die de overheid vorig jaar gratis uitdeelde “mogelijk schadelijk” zijn voor de gezondheid van de dragers. Een antibacteriële laag zou namelijk ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, en dat is in tijden van een pandemische longziekte natuurlijk geen goed idee. Steven Van Gucht bevestigt dat er onderzoek naar is gedaan: “Onder een microscoop zie je dat die laag niet altijd even vastzit.”