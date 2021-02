Supertalent Jamal Musiala (Bayern München) kiest voor Mannschaft (en niet voor Engeland)

Musiala werd geboren in Duitsland maar verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Engeland. Daar voetbalde hij voor Chelsea, waarna hij de overstap maakte naar Bayern. In zijn jeugd kwam hij voor de nationale ploeg van Engeland en Duitsland in actie.

Nu hij definitief voor een A-team moet kiezen, ziet hij zijn toekomst bij het team van bondscoach Joachim Löw. “Ik heb een hart voor Duitsland en Engeland, en dat zal zo blijven”, klinkt het. “Ik heb lang over deze keuze nagedacht. Ik luisterde naar mijn gevoel dat me vertelde dat voetballen voor Duitsland de juiste keuze was.”

Löw toonde zich woensdag verheugd met de keuze van Musiala. “Ik zie veel potentieel in hem, we volgen hem al een tijdje. We kunnen hem natuurlijk niets beloven, maar ik denk dat we hem in maart zullen oproepen. We hebben dan een ruime kern nodig voor drie duels op korte tijd.”

Musiala scoorde dinsdag in de 1-4-zege van Bayern in de Champions League bij Lazio. Met zijn 17 jaar en 363 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker in de CL voor de Duitse grootmacht.