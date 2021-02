Rangers-coach Steven Gerrard op zijn hoede: “Zullen tegen Antwerp op ons best moeten zijn”

Rangers won vorige week de heenwedstrijd in de 1/16de finales van de Europa League tegen Antwerp met 3-4. De Schotten hebben dus de beste kaarten in handen om donderdagavond in het eigen Ibrox Stadium door te stoten. Coach Steven Gerrard is niettemin op zijn hoede.

“Ik weet niet wat de tactiek bij Antwerp zal zijn. De score is wat ze is, het voordeel voor ons staat op het bord. Maar we zullen niet met die mentaliteit het veld opstappen. Voor ons is dit een volledig nieuwe wedstrijd. We willen het zeker op verdedigend vlak beter aanpakken, het meer gesloten houden, het moet veel lastiger zijn om tegen ons te voetballen”, vertelde Gerrard daags voor de wedstrijd.

Rangers wil tegen de Great Old niet alleen achterin de deur gesloten houden, ook voorin verwacht Gerrard vuurwerk van zijn mannen. “We willen gevaarlijk zijn en proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. We gaan niet afwachten en het resultaat verdedigen maar agressief en gedurfd spelen. Dit is onze thuis en we willen iedereen tonen hoe het moeilijk het is tegen deze ploeg te spelen wanneer je naar Ibrox komt.”

Volgens Gerrard zullen zijn spelers het slim moeten aanpakken. “We zullen zien wat Antwerp doet, maar de spelers zullen slim moeten zijn. Als Antwerp in het begin druk zet, zullen we proberen de ruimte in de rug te benutten. Maar we zullen ook klaar zijn als zij het meer gesloten houden. Voor mij ligt de focus hoe dan ook altijd op onze ploeg en hoe wij het gaan aanpakken, hoe we de tegenstander problemen kunnen bezorgen. Thuis hebben we het al fantastisch gedaan en we willen onze supporters trots maken. Maar ik heb zeker respect voor de tegenstander. Ze hebben vorige week bewezen over gevaarlijke spelers te beschikken en ze recupereren er een of twee. We zullen op ons best moeten zijn.”