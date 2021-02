De Oude Markt in Overpelt in de jaren 30, toen al een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt. — © Collectie provincie Limburg

Pelt

De Oude Markt in Overpelt is altijd een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt geweest. Vroeger was het een grasveld waar de kinderen maar al te graag op speelden en ook nu komt jong en oud er samen. Al meer dan honderd jaar een vaste waarde op het plein: de kiosk, die met renovaties, verplaatsingen en verborgen briefjes een rijke geschiedenis kent.