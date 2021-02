Heeft het zware verkeersongeval waarin hij dinsdag betrokken was definitief een punt gezet achter de Carrière van Tiger Woods? Carrière die we bewust met een hoofdletter ‘C’ schrijven, want Tiger Woods is de GOAT of ‘Greatest Of All Time’ van de golfsport. Blijft het bij de 15 Majorzeges die hij tot nu toe behaalde? De kans is erg groot.