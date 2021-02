Het temperatuurdagrecord in ons land is voor de vierde dag op rij gesneuveld. Het werd woensdag 18,4 graden in Ukkel, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Daarmee is het dagrecord van 24 februari 1990 (18,3 graden) gebroken. Ook in onze provincie liep de temperatuur nog hoger op: tot 19 graden in Kleine-Brogel.