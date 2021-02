Met deze plooitip voor jeansbroeken maak je meer plaats in je kleerkast

Het account The folding lady focust op het opplooien van kledingstukken om een heel overzichtelijke garderobe te krijgen. Fans van het kanaal vroegen zich af of Sophie Liard, de vrouw achter het profiel, kon tonen hoe ze makkelijk een jeansbroek plooit.

Dat doet ze simpelweg door de broek eerst verticaal te vouwen. Vervolgens plooit ze de onderkant van het kruis naar binnen, zodat de broek rechte zijkanten heeft. In de derde stap plooit ze de pijpen bijna helemaal tot boven. De bovenkant van de jeans wordt naar de pijpen toe geplooid. Als laatste stap wordt de lengte van de geplooide jeans ingekort door de pijpen nogmaals naar boven toe te plooien en in de tailleband vast te zetten.

Opgerold staat netjes in de kast of commode, zo bewijst het filmpje dat maar liefs 221.000 keer is bekeken. Op het kanaal toont Liard verder hoe ze panty’s, sokken, onderbroeken voor heren en T-shirts op een gelijkaardige manier vouwt slash rolt om het in elke lade netjes te houden.