Kimmer Coppejans (ATP 182) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in Gran Canaria (gravel/44.820 euro). De 27-jarige Hammenaar verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 257) in drie sets: 1-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 20 minuten.