COLUMN Eric Dupain: Boucles de Spa via Teletekst

Ik neem jullie vandaag mee naar zaterdag 24 februari 1996. Ik ben net geen maand papa wanneer Freddy Loix met een Toyota Celica debuteert in de Boucles de Spa. Tijdens zijn eerste wedstrijd met de Celica wil hij zich eigen maken met het rijden van een krachtige vierwielaangedreven wagen. Maar dat loopt net iets anders. Loix rijdt in de sneeuw de concurrentie op een hoopje tot hij in Baronheid van de weg gaat. De zege is voor Grégoire de Mévius, Loix eindigt alsnog tweede.

In 1996 is er van internet geen sprake en zwaait Teletekst de plak. Om op de hoogte te blijven van het WK-rally, kijk ik regelmatig naar BBC Ceefax. In België is er Teletekst, maar de autosportpagina’s zijn niet zo goed gevuld. En toch zijn er van 440 tot 449 maar liefst 10 pagina’s voorzien. Na de slipper van Loix spuwt mijn fax het ene bericht na het andere. Wanneer er een uur later nog niets op Teletekst is verschenen, trek ik mijn stoute schoenen aan en bel ik naar de redactie. Ene Frank Van de Winkel neemt op. Wat volgt is een aangenaam gesprek waarna ik hem info bezorg die niet veel later op pagina 440 als headline verschijnt. Het volledige artikel moet op pagina 441 gestaan hebben.

Als je op zoek gaat naar de datum dat het eerste zaadje van De Broodplank geplant werd: wel, dat is toen op 24 februari 1996 gebeurd. Vanaf dat moment ben ik ‘onbezoldigd’ medewerker van Teletekst en duiken mijn berichten met de regelmaat van de klok op. 25 jaar later leid ik als Managing Director een jong en eigenwijs communicatiebureau, met een mooie en diverse portefeuille aan klanten en een zeer groot netwerk. Vooral dat laatste maakt het verschil.

Iets wat ook het verschil maakt, zijn mijn wekelijkse wandelingen. Ik voel mij er een pak beter door, vooral wanneer we op maandag coronaproof met ‘de wandeljung’ op stap gaan. Dat is pure ontspanning. Wandelen bij -10 graden Celcius of 18 graden, het maakt niet uit. Toen we maandag halfweg onze trip pauzeerden aan de vijver van het kasteel van Heers, liet Stefan zich ontvallen dat hij toch wat te zwaar stond en met een bepaalde kuur zou beginnen. Waarop Bruno inpikte en zei dat hij dat onlangs ook gedaan had, al was dat kiwi-dieet niet zo’n succes. “En waarom niet?" vroeg de rest van de groep zich af? “Tja, dzjie moog alles jetten, behalve kiwi’s.” Wanneer je dit leest, denk je misschien: “Wa ne zeiver.” Maar op dat moment lagen we strike.

“Mja, ich hub oek al geheurd van de Fret Mainder kuur”, zei Stefan. Niemand die Fred Mainder kende… tot Stefan uitlegde hoe zijn naam geschreven werd: fret minder. We hebben toen maar besloten om opnieuw op pad te gaan, vooral omdat de fles wijn van Johan leeg was… en we goesting hadden naar meer. Enkele kilometers later ‘roken we de stal’, staken we een tandje bij en kwamen we aan op het pleintje in Horpmaal, op een boogscheut van bakkerij Swerten, onlangs verkozen tot beste bakker van Limburg. De tweede fles hebben we wijselijk niet geopend, kwestie van het veilig achter het stuur te houden.

Wandelen is top, maar autorijden is dat ook. Eerder deze week kocht ik een nieuwe bedrijfswagen bij Claes en Zonen in Sint-Truiden. Een hybride Mercedes C-klasse. Op die manier draag ik ook een beetje bij tot het milieu. Wat dat laatste betreft: wanneer we met de wandeljung op pad gaan, eten en drinken wij iets om zo het nuttige aan het aangename te koppelen. Belangrijk in dit verhaal is dat wij niets achterlaten in onze mooie natuur en ons afval thuis weggooien. Een warme oproep aan de vele wandelaars en fietsers die zomaar hun afval achterlaten aan de kant van de weg. Moeder natuur en de wandeljung zijn jullie dankbaar.

Foto: Willy Weyens (RallyWorld)