Tineke den Dulk staat voor debuut in Belgische kleuren op WK shorttrack: “Twee jaar geen wedstrijden gedaan”

Den Dulk (23) is in Hasselt waar de Belgische shorttrackers trainen al aardig ingeburgerd. Maar aan dat vroege opstaan kan ze maar niet wennen. “Half zes. Om kwart over zes moeten we in de ijshal zijn. Dan kunnen we om zeven uur de training beginnen.”

In Heerenveen mogen de schaatsers een uur langer in bed blijven. Voordeel voor de Belgen is weer dat ze over meer ijsuren beschikken. In de namiddag kan er ook nog twee uur op het ijs van De Schaverdijn worden geschaatst. Den Dulk vindt het moeilijk haar kansen voor het WK in te schatten.

“Het is afwachten waar ik sta. Ik heb twee jaar geen wedstrijden gereden en heb hier helemaal nog geen krachttraining gedaan. Daar moet ik bij de start van de zomertraining maar weer mee beginnen. Ik hoop de voorronden door te komen.”

Twee jaar geleden maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg die Europees kampioen werd. Omdat ze niet tot de absolute nationale top behoorde en toch internationaal wilde door schaatsen, besloot ze het in België te proberen. Een jaar geleden vestigde Den Dulk zich in Hasselt.

Stijn Desmet (rechts). — © Belga

Time trial

Om zich voor het WK te plaatsen moest Den Dulk maandag aantreden voor een time trial over zes ronden. Ze legde de 666 meter af in 61,07 seconden, een gemiddelde van 10,17 seconden per ovaal. “Volle bak, dan ben je toch wel moe.” Alexandra Danneel klokte 62,00 seconden. Bij de mannen bleef Rino Vanhooren met 56,86 Gert-Jan Goeminne (56,96) en de na een zware blessure teruggekeerde Adriaan Dewagtere (58,56) voor.

Een start op de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking is een lonkend perspectief voor de nieuwbakken Belgische. De mixed relay, een aflossingswedstrijd voor twee mannen en twee vrouwen, lijkt een discipline waarop mogelijkheden zijn. “Dat is een nieuw olympisch nummer. Daar focussen we inderdaad op.”