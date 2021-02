ROYALS. Zwangere Meghan duikt op en Máxima krijgt eigen tv-reeks

De 99-jarige prins Philip is aan de beterhand nadat hij vorige week onwel was geworden, het Zweedse prinsesje Estelle vierde haar negende verjaardag en Meghan Markle en prins Harry hebben zich nog eens laten zien. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

De Britse prins Philip (99) bracht deze week in het ziekenhuis door. Wel gaat het al “een stuk beter” met hem en “kan hij niet wachten om het ziekenhuis weer te verlaten”, zei zijn zoon prins Edward in een reactie aan Sky News. Volgens Buckingham Palace heeft de hertog van Edinburgh last van een infectie.

De man van koningin Elizabeth werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. In een verklaring van het Britse koningshuis staat dat de behandelingen aanslaan. “De hertog van Edinburgh blijft in het King Edward VII-ziekenhuis, waar hij medische zorg krijgt voor een infectie. Hij voelt zich goed en reageert op de behandelingen, maar zal het ziekenhuis pas over een paar dagen verlaten”, luidt het statement. Vrijdag werd her en der geschreven dat hij nog een volgende week in het ziekenhuis zal verblijven.

De gezondheid van Philip, die op 10 juni honderd wordt, is al jaren fragiel en de afgelopen week werd eventjes het ergste gevreesd. Hij is de laatste jaren meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis.

© AFP

Het Zweedse prinsesje Estelle heeft dinsdag haar negende verjaardag gevierd. Naar aanleiding daarvan deelde het koningshuis op sociale media enkele nieuwe foto’s van het meisje, waarvan eentje samen met haar broertje en de hond van het gezin.

Estelle is het eerste kind van de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel en zal dus normaal op een dag haar plaats op de troon innemen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meghan Markle en prins Harry zijn nog eens samen opgedoken. Het koppel verscheen in een filmpje op Instagram dat werd opgenomen vanuit hun huiskamer in Santa Barbara in Californië om te praten over Archewell Audio, het productiebedrijf dat ze eind vorig jaar oprichtten. Daarmee zullen ze podcasts maken, die exclusief op Spotify te beluisteren zullen zijn. “We gebruiken de podcasts om krachtige gesprekken te voeren die inspireren, uitdagen en informeren”, klinkt het. Voor de gelegenheid droeg Markle een jurk van Oscar de la Rent ter met citroenen waarde van 3.062 euro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima op 17 mei komt er een serie over haar op televisie, meer bepaald op de Nederlandse zender NPO 1. In Dionne Dichtbij ontmoet presentatrice Dionne Stax “mensen en experts uit de kring rondom de koningin”. Om wie het precies gaat, is nog niet bekendgemaakt. Het programma is vanaf maandag 10 mei op televisie te zien. Stax reisde voor de reeks onder meer naar Buenos Aires, New York en Brussel.

© ISOPIX

Koning Filip en koningin Mathilde zijn deze week nog eens samen op uitstap geweest… naar de apotheek. Ze deden dat niet omdat ze ziek zijn, wel om die beroepscategorie een hart onder de riem te steken, want ook zij hebben het vaak lastig tijdens deze coronapandemie. “Zij hebben uitzonderlijke inzet getoond en blijven dag en nacht klaar staan voor hun patiënten”, klinkt het op de Instagram van ons koningshuis.