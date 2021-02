Riemst

Woensdagvoormiddag rond 10.30 uur heeft een vrachtwagen met laadkraan een spoor van vernielingen achtergelaten in Vroenhoven (Riemst). Op vier plaatsen trok de wagen de dwarsleidingen van elektriciteit en kabeltelevisie over in de Burgemeester Marresbaan. Dit veroorzaakte een stroompanne in de buurt.