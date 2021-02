Nummer één Ashleigh Barty moet bij tennisrentree meteen koffers pakken

De 24-jarige Barty, die als topreekshoofd vrij was in de eerste ronde, verloor woensdag in de tweede ronde van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 37) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

Barty werd de voorbije maand op de Australian Open uitgeschakeld in de kwartfinales. De Australische verloor tegen de Tsjechische Karolina Muchova.