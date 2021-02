Drukke dag aan de Haaghoek: heel wat ploegen verkennen Omloop Het Nieuwsblad onder lentezonnetje

Het was woensdag prachtig koersweer in Vlaanderen. Leuk dus voor de renners die het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad van aanstaande zaterdag verkenden, met onder andere een passage op de Haaghoek. Onder anderen Deceuninck - Quick-Step (nog zonder wereldkampioen Alaphilippe), de Belgen van AG2R-Citroën en eenzaat Sep Vanmarcke haalden de fiets van stal om te dokkeren over de kasseien. Ja, het Vlaamse voorjaar is begonnen!