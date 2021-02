Meer details bekend over vervolg ‘Sex and the city’

Er zijn meer details bekend over And just like that, het vervolg op de succesreeks Sex and the city. Zo zouden Carrie, Miranda en Charlotte in de verhaallijn mogelijk uit elkaar zijn gegroeid en mogen fans toch nog een beetje hoop koesteren om Mr. Big terug te zien…

Vorige week schreef Page Six, het showbizzgedeelde van The New York Post, dat de Amerikaanse acteur Chris Noth niet in de vervolgreeks te zien zal zijn als Mr. Big. Dat lokte veel reacties uit op sociale media. Op een paar reacties van teleurgestelde fans kwam een antwoord van de ster zelf.

Toch met Mr. Big?

“Als Page Six het schrijft, moet het wel kloppen”, stond er te lezen, maar dan wel met een knipoog achter het zinnetje. Het is dat knipoogje dat liefhebbers van de romance tussen Carrie en Mr. Big doet denken dat haar grote liefde wél meedoet. In een antwoord aan een andere bezorgde kijker liet Noth het volgende hoopgevende nieuws weten: “Alles verandert, inclusief aankondigingen in de pers”. Tot voor kort heeft HBO Max zijn eventuele medewerking nog niet bevestigt, maar ook niet ontkracht.

David Eigenberg, die het personage van Steve Brady vertolkte in Sex and the city, zou ook niet meedoen. Volgens de laatste geruchten zit de acteur momenteel aan tafel om te onderhandelen over zijn verschijning in het vervolg.

Vervaagde vriendschap

Casey Bloys, de programmadirecteur van HBO, zei dat het netwerk Sex and the city niet wil overdoen. “Het is een verhaal over vrouwen van in de vijftig die te maken hebben met dingen die leven bij vijftigers.” Verwijzend naar Samantha’s afwezigheid voegde hij eraan toe dat “het net als in het echte leven is, waarin vriendschappen vervagen en nieuwe vriendschappen beginnen.”

In een interview met Vanity Fair onthulde Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, zelf dat de pandemie aan bod komt in And just like that. Het effect van COVID-19 op New York City “maakt duidelijk deel uit van de verhaallijn, want dat is de stad waarin de personages wonen.” Parker verzekerde in datzelfde gesprek trouwens dat de reeks met tien afleveringen van een half uur “heel divers wordt”. Aan het einde van de lente zouden de opnames moeten beginnen. Wanneer de eerste aflevering te zien zal zijn, is momenteel nog niet bekend.