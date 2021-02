Nieuw loofbos in Schoot wordt aangeplant

Het gemeentebestuur is onlangs gestart met de aanplanting van het bos tussen Rooierbeemden en Schoterweg.

Het oude afgestorven bos werd verwijderd, want de sparren waren aangetast door de letterzetterkever. Er wordt nu een gemengd loofhoutbos geplant in samenwerking met de intergemeentelijke natuur- en landsschapploeg van De Winning uit Lummen. De soorten loofbomen die gebruikt zullen worden zijn berk, beuk, eik, kastanje, hazelaar, lijsterbes en boskers aangevuld met vlier, spork en sleedoorn. Het einde van de aanplanting is voorzien rond 5 maart.