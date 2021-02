Veerle en Nick uit ‘Blind getrouwd’ verwachten tweede kindje

“Zo dankbaar, ongelofelijk gelukkig en blij”, schrijft Veerle bij een foto van haar gezin op Instagram. Zij maakte haar opwachting in het tweede seizoen van het populaire VTM-programma Blind getrouwd, bijna vier jaar geleden. Ze trad in het huwelijk met Nick Wijns.

Intussen is het koppel nog steeds samen en hebben ze een dochtertje Liv, dat volgende maand twee jaar wordt. Volgende zomer krijgt ze er nog een zusje of broertje bij, want Veerle is opnieuw zwanger. Liv is alvast in de wolken met het nieuws. “Ik word grote zus”, roept ze uit via een tekstballonnetje. Nick deelde dezelfde foto op zijn profiel. “Nog zo klein, maar weer zo bijzonder”, schreef hij erbij.