Expo ‘Corona Raamkunst’ komt naar CC Beringen

“Met ‘De Grootste Corona Raamexpo’ wilden we ons straatbeeld tijdens corona opfleuren met kunst, en lokaal creatief talent in de kijker zetten. We deden hiervoor een oproep aan Beringenaren om hun eigen kunstwerken, of die van andere kunstenaars, tentoon te stellen achter hun raam. Zo verbonden we elkaar met kunst, net in een periode waarin cultuurbeleving bemoeilijkt werd”, vertelt schepen van Cultuur An Moons. “Tijdens de slottentoonstelling in de galerij van Casino Beringen ontdek je een unieke selectie raamkunst. Oorspronkelijk planden we de tentoonstelling in november vorig jaar, maar toen moesten we de expo jammer genoeg annuleren vanwege corona. We zijn nu heel blij dat we, met respect voor de geldende coronamaatregelen, toch weer even de deuren van onze mooie galerij mogen openen voor deze unieke tentoonstelling met talent van eigen bodem.” De expo zal enkel toegankelijk zijn met gratis tickets die je op voorhand reserveert via www.ccberingen.be/e2169/corona-raamkunst-cc-beringen. De expo is van zondag 7 maart tot en met zondag 14 maart alle dagen open van 14 tot 17 uur, behalve op vrijdag en zaterdag. Er is een tijdslot van één uur en er is een maximum van 17 bezoekers tegelijkertijd toegestaan.