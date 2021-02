Een magisch natuurfenomeen: deze waterval in Yosemite National Park lijkt van vuur gemaakt te zijn. Elke jaar tussen 11 en 27 februari zouden de omstandigheden perfect zijn voor dit lichtspektakel. Wanneer de zon in een hoek van ongeveer 245 graden staat ten opzichte van de waterval, reflecteert het vallende water het zonlicht in een heldere oranje gloed.