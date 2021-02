Diet Prada brengt collectie neonlampen voor fashionista’s uit

Modewaakhond Diet Prada en Yellow Pop hebben de handen in elkaar geslagen voor een collectie van zes neonlampen. Vijf daarvan hebben teksten als Prada or Nada, Girl Power, Très Chic, J’Adore en Bellissima, de zesde bestaat uit de tekening van een spirituele hand.

Voor de zes neonlampen zochten ze inspiratie bij de belangrijkste modesteden Parijs, Milaan, New York, Tokio en Londen. “Voor de pandemie was reizen een groot deel van ons leven en we hebben het geluk gehad om overal fantastische modeshows te kunnen bijwonen”, klinkt het in een mededeling van Diet Prada. “Omdat we nu veel tijd thuis doorbrengen, wilden we dat gevoel naar de huiskamer brengen. Plus, dankzij neon ziet een ruimte er veel cooler uit.”

Diet Prada is een Amerikaanse Instagramaccount die in 2014 werd opgericht door Tony Liu en Lindsey Schuyler. De twee klagen via sociale media mistoestanden aan in de modewereld, gaande van kopieergedrag tot beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Vandaag behoren ze met hun 2,5 miljoen volgers tot de meest invloedrijke spelers in de mode-industrie.

Prijzen variëren voor de lampen tussen de 390 en 990 euro. Ze zullen binnenkort beschikbaar zijn via de website van Yellow Pop. De pre-order is intussen afgesloten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen