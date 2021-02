Limburgse Wandelchallenge: op stap door het mijnverleden van Beringen

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) kiest voor een ideale wandelmatch tussen erfgoed en natuur.

Burgemeester Vints: “Op onze be-MINE site komen erfgoed en natuur perfect samen aan bod.”

© Serge Minten

De voormalige mijnsite is ook nog steeds in ontwikkeling. “De mijnterrils hebben al een meer hedendaagse invulling gekregen waar sport en natuur centraal staan, ze vormen dan ook een prachtige toegangspoort naar het groen dat Beringen rijk is. En een w andeling richting de top van de terril wordt bovendien beloond met een mooi uitzicht op onze stad.”

We starten aan be-MINE, tegenover het terras van duikcentrum TODI. We volgen de blauwe route in wijzerzin en passeren zo eerst langs het kolenspoor. Dit was de transportverbinding van de kolenwasserij naar de haven en ging dwars door de cité. Nu doet het ‘tracé van het zwarte goud’ dienst als wandel- en fietspad.

Vanaf de moskee laten we het kolenspoor links liggen en trekken we meteen de cité in. Deze wijk werd opgetrokken voor gastarbeiders die in de steenkoolmijn kwamen werken. De inwoners kwamen van over de hele wereld en zorgden voor de multiculturaliteit die Beringen nog steeds kenmerkt. De moskee kwam er op initiatief van de Turkse gemeenschap. Altijd welkom om een kijkje te nemen. Alleen even je schoenen uitdoen.

Woonbarakken

Op het einde van de Stationsstraat komen we uit op een replica van de vroegere logementsbarakken. In Barak 15 krijgen we het verhaal van de Poolse en Italiaanse migratie en de geschiedenis van het Baltische Kamp. Hier woonden tijdelijk de nieuw aangeworven arbeiders, vaak in houten woonbarakken. Ook de ‘onvrije werknemers’ woonden hier: Russische en Duitse krijgsgevangenen en veroordeelde collaborateurs.

Daarna gaat de route verder langs de oude residentiële wijk van de mijnarbeiders, met de typische huisjes, geïnspireerd op de bouwstijl van de Engelse garden cities. Aansluitend neemt de route ons mee door de later gebouwde cité waar de indrukwekkende Mijnkathedraal werd gebouwd.

Tegenover de kerk passeer je het oude voetbalstadion waar het voetbal ten tijde van de mijn nog zijn gloriedagen kende. We wandelen verder en komen aan op het mooiste pleintje van de mijnstreek. Dit is het hoogtepunt van de wandeling. In de villa’s woonden ingenieurs en kaderleden. De blikvanger van het Kioskplein is het Casino. Ten tijde van de mijn deed het gebouw dienst als cultureel centrum en ontmoetingsplek, een functie die er vandaag nog steeds wordt vervuld. Verderop zien we be-Mine en het mijnmuseum alweer liggen. Een bezoek is de ideale afsluiter na de wandeling doorheen de mijnwijken.

Kioskplein

Praktisch

Wandeling: Beringen-Mijn

Startplaats? duikcentrum TODI, be-MINE in Beringen

Lengte? 4,3 km, 5.900 stappen in een uur

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Nodig? Via de gratis app “Beringen, de cité” kan je de wandeling met een audiogids verkennen. De app biedt een terugblik naar vroeger met beeldfragmenten en een mini-quiz.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

© www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.