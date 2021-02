OPROEP. Was uw zoektocht naar een huis ook een lange lijdensweg?

Een huis in Hasselt kostte in 2020 gemiddeld 292.160 euro, een appartement 237.327 euro. Dat is respectievelijk 6,2 procent en 10,1 procent meer dan het jaar voordien. Hasselt heeft zo gemiddeld de duurste huizen van Limburg, maar in de rest van onze provincie stijgen de prijzen van nog sneller. Appartementen stijgen dan weer wel fors in de Limburgse hoofdstad.

Dat heeft ook gevolgen voor jonge kopers. Het aandeel vastgoedkopers onder 30 jaar zakte in Hasselt van 28,3 naar 26,5 procent. Zij zijn dus vaak lang op zoek naar een geschikt én betaalbaar huis.

Oproep: Bent of kent u een Limburger die al meer dan een jaar intensief op zoek is naar een huis om te kopen? Of bent of kent u iemand die in Limburg pas na vele pogingen een geschikt huis op de kop kon tikken? Laat het ons hier weten. Dan contacteren wij u mogelijk daarna voor een reportage in de krant. tj