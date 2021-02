Belgische atletiekbond toont zich van soepelste kant en delibereert liefst 14 atleten voor EK indoor: “Moeilijke omstandigheden”

Belgian Athletics heeft zich bijzonder soepel opgesteld in zijn selectie voor het EK indooratletiek in het Poolse Torun van 5 tot 7 maart. Er zijn liefst veertien atleten gedelibereerd. De ploeg bestaat zo uit 32 atleten, de grootste Belgische selectie ooit.

“In deze moeilijke periode zijn er weinig kansen voor onze atleten”, legt Gery Follens, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga, de keuze uit. “Daarom zijn we gul geweest en hebben we een maximaal aantal atleten geselecteerd, vooral in functie van de Spelen.”

De atleten die gedelibereerd zijn door de selectiecommissie zijn Eline Berings (60m horden), Camille Laus (400m), Hanne Maudens (400m), Mirte Fannes (800m), Vanessa Scaunet (800m), Lindsey De Grande (1.500m), Merel Maes (hoogspringen), Fanny Smets (polsstokspringen), Kobe Vleminckx (60m), Gaylord Kuba Di-Vita (60m), Alexander Doom (400m), Christian Iguacel (400m), Dylan Borlée (400m) en Aurèle Vandeputte (800m).

Op de 4x400 meter is uiteindelijk niet voor Julien Watrin geopteerd, zoals Jacques Borlée afgelopen weekend suggereerde, maar voor de drie broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée samen met Alexander Doom en Christian Iguacel. Kevin en Jonathan Borlée lopen enkel de aflossing.

Zestien atleten waren al langer zeker van hun selectie: Rani Rosius (60m), Anne Zagré (60m horden), Michael Obbasuyi (60m horden), Cynthia Bolingo (400m), Renée Eykens (800m), Eliott Crestan (800m), Elise Vanderelst (1.500m), Oussama Lonneux (1.500m), Stijn Baeten (1.500m), Michael Somers (1.500m), Robin Hendrix (3.000m), Isaac Kimeli (3.000m), John Heymans (3.000m), Thomas Carmoy (hoogspringen), Nafi Thiam (zevenkamp) en Noor Vidts (zevenkamp).