Zevenjarig fietsertje komt om bij aanrijding in Schoten

In het Antwerpse Schoten is woensdagochtend een kind van zeven jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Horstebaan. Dat zegt het Antwerpse parket. Het kind was omstreeks 8 uur onder begeleiding van zijn of haar moeder met de fiets onderweg naar school toen het - vermoedelijk bij een oversteekmanoeuvre - in aanrijding kwam met een wagen met aanhangwagen.