Ellie Goulding kondigt zwangerschap aan met fotoshoot in Vogue

Ellie Goulding is dertig weken zwanger van haar eerste kindje. De Britse popster kondigde het nieuws aan met een fotoshoot in Vogue waarin ze met haar bolle buik pronkt.

Ellie Goulding (34) en haar echtgenoot Caspar Jopling (29) zijn in verwachting van hun eerste kindje. De Britse zangeres maakte dat nieuws bekend in Vogue. De laatste keer dat ze in het openbaar verscheen, dateert al van augustus toen ze een show gaf in het V&A Museum in Londen. “Ik was toen al zwanger, maar had nog geen flauw idee”, vertelt ze. “We kwamen het nieuws te weten toen we onze eerste huwelijksverjaardag vierden, maar het was allesbehalve gepland. Zwanger zijn doet me veel meer mens voelen en ik heb rondingen gekregen die ik nooit eerder had.”

Het kindje van de popster zal een echte coronababy worden die tijdens de lockdown werd verwekt. Een bijzondere periode om zwanger te zijn, noemt ze het. “Je hebt wel een partner en vrienden, maar tijdens een pandemie kun je je best eenzaam voelen. Je legt de reis door wat er allemaal gaande is grotendeels alleen af. Ik denk dat ik er daarom zo geheimzinnig over deed en dat ik me daarom zo beschermend voel tegenover het kindje.”

Maar ook fysiek bevindt ze zich niet bepaald op een roze wolk. “Ik heb me nog nooit zo misselijk en moe gevoeld. Ik heb het gevoel dat het een beetje een taboe is als je durft te zeggen dat een zwangerschap ook lastig kan zijn. Ik zeg niet dat elke seconde een hel is geweest, maar het is allesbehalve makkelijk. Ik heb daardoor een diep respect gekregen voor iedere vrouw die kinderen heeft.”