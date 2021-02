Roland wint quiz van Okra

In februari werden de quizvragen doorgemaild. De helft van de deelnemers met de meeste juiste antwoorden stootte door naar de volgende ronde. Op die manier slonk de groep deelnemers steeds verder. De finale bestond uit het oplossen van een rebus. Het antwoord was meteen ook de plaats waar de prijzen werden uitgedeeld. Roland Lemmens (foto) was eerst in de eindsprint. "Proficiat aan alle deelnemers", klinkt het bij het bestuur.