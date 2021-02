Houthalen-Helchteren

De Hasseltse politierechter heeft woensdag de 64-jarige spookrijder die op 2 augustus een ravage aanrichtte in Houthalen rijongeschikt verklaard. Op de Grote Baan kreeg de zestiger een epileptische aanval en ramde met zijn Dodge dertien auto’s. “Hij is nalatig geweest en had niet mogen rijden.”